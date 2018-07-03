شهيد في غزّة والاحتلال يهدم منشآت في القدس

المصدر: غزّة، القدس المحتلة - البيان، وكالات

استشهد فلسطيني، أمس، وأصيب آخر واعتقل ثالث حين فتح جنود الاحتلال النار على أربعة فلسطينيين. وأكدت وزارة الصحة في غزة، وصول جريح برصاص جيش الاحتلال إلى المستشفى في رفح، وأعلنت في بيان إصابة فتى (16 عاماً) بطلق ناري بالكتف شرق رفح.

وقال أحد المسعفين في غزة، إنّ جنود الاحتلال أطلقوا النار على مجموعة من الشبان في الجانب الفلسطيني بالقرب من الحدود، مضيفاً: «كنا في الإسعاف على بعد نحو عشرين متراً من المصابين، حاولنا التقدم لإجلائهم لكن جنود الاحتلال منعونا وطلبوا منا التراجع تحت تهديد السلاح».

في الأثناء، هدمت جرافات الاحتلال، أمس، منشآت تجارية وزراعية في مدينة القدس. وأوضح شهود عيان، أن جرافات الاحتلال رفقة جنود الاحتلال اقتحموا بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتمركزوا عند مداخل حي واد قدوم بالبلدة، وانتشروا في المنطقة ثم شرعت بهدم منشآت بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح إسلام السلايمة، أنّ جرافات الاحتلال هدمت له منشأة تجارية وهي عبارة عن مغسلة للسيارات دون سابق إنذار قائمة منذ 5 سنوات، لافتاً إلى أن الجرافات هدمت المنشأة وصادرت المعدات وجرفت محيطها. كما هدمت جرافات الاحتلال سقفاً من الزينكو لمحل تجاري في البلدة. وقامت طواقم بلدية الاحتلال بمسح الشعارات الوطنية عن الجدران في بلدة سلوان.

وصادرت بعض المركبات المركونة على جانبي الطريق. وأوضحت مراسلة وكالة معا، أن مخابرات الاحتلال اقتحمت فجراً أحياء بلدة سلوان، ونفذت حملة اعتقالات لفتية وشبان من البلدة، بعد اقتحام وتفتيش منازلهم. وفي قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس هدمت جرافات الاحتلال بركساً للأغنام مساحته 300 متر مربع.