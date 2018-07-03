الحكومة اليمنية تبحث التعاون مع «الصليب الأحمر» في مجال المياه

المصدر: عدن - سبأنت

ناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، برئاسة وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم، آليات التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية في عدن والصليب الأحمر الدولي، بمجال المياه في اليمن. وأكد الوزير شريم، حاجة اليمن إلى الكثير من المساعدات في مجال المياه والبيئة في المناطق والمحافظات المتأثرة بحرب الانقلابيين الحوثيين وذلك من خلال تدخل الشركاء الدوليين وبينهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقاً للأولويات والاحتياجات العاجلة والطارئة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجانب الحكومي والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة والصليب الأحمر، وتسخير الدعم والتمويل بشكل صحيح من أجل إنجاز التدخل وتقديم المساعدات بشكل سليم، وتفادي أي إشكاليات أو تعارض في تنفيذ المشاريع بمجال المياه وتحقيق الفائدة المرجوة لقطاع أوسع من مختلف فئات وشرائح المجتمع.

ودعا وزير المياه، الصليب الأحمر إلى ضرورة وأهمية الاستجابة السريعة للأضرار الفنية التي لحقت بمفاتيح ضخ المياه جرّاء الحريق الذي اندلع محطة بئر أحمد في عدن، وكذا ضرورة إيلاء محافظات الحديدة وتعز والبيضاء وغيرها من المحافظات الأشد احتياجاً لمشاريع المياه خلال الفترة القادمة، وثمن جهود وأدوار الصليب الأحمر بمجال المياه خلال الفترة الماضية.