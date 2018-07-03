شركات أميركية تستنزف أموال قطر لتلميع صورة «الحمدين»

المصدر: واشنطن - وكالات

لا يتوقف تنظيم الحمدين عن إهدار أموال الشعب القطري، على تعاقدات مع شركات علاقات عامة أميركية لتلميع صورة النظام في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع بعض هذه الشركات إلى تقاسم المهمات مع نظيراتها الأخرى.

حيث أودعت شركة «Ogilvy Government Relations» في الحادي والعشرين من يونيو الماضي، اتفاقاً توصلت إليه مع شركة «Nelson, Mullins Riley & Scarborough» لدى سجل وزارة العدل الأميركية. وأشار الاتفاق إلى أنه تم التوصل إليه نيابة عن السفارة القطرية في واشنطن.

وأضاف أن الأطراف تقر بأن هذا اتفاق للخدمات كمقاول مستقل، وأنها سوف تبذل كل جهود حسن النية لضمان الأداء ومنع التضارب من قبل أطراف أخرى مرتبطة بأنشطتها التي يمكن أن تؤثر على أدائها.

وطبقا للاتفاق فستقوم Ogilvy Government Relations بدفع مبلغ 10 آلاف دولار شهريا لشركة Nelson, Mullins, Riley & Scarborough . ويستمر الاتفاق لمدة عام كامل، حيث يبدأ سريانه في الخامس من يونيو 2018 ويستمر حتى الحادي والثلاثين من مايو 2019. ويقضي الاتفاق بتقديم المشورة للحكومة القطرية حول الانخراط مع صانعي القرار في الولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت الوثائق عقد النظام القطري من خلال سفارته في واشنطن، خلال عام مضى، عشرات الاتفاقات بقيمة ملايين الدولارات مع شركات أميركية بهدف تحسين صورة الدوحة في الولايات المتحدة. كما شملت الاتفاقات التواصل مع الجماعات اليهودية - الأميركية في الولايات المتحدة بهدف الحصول على دعمها.