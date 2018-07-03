هادي يشيد بدور المقاومة التهامية في هزيمة الميليشيا الإيرانية

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بدور المقاومة التهامية والدعم والإسناد المقدم من التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات في تحرير محافظة الحديدة، في وقت أكد أعضاء مجلس النواب اليمني أن عودة الحوثي للمفاوضات لن يتم إلى بتحقيق انتصارٍ حاسمٍ يرسل رسالة قاطعة للانقلاب بعدم قدرته على مواجهة الإرادة الوطنية.

وخلال لقائه عبد الرحمن حجري قائد المقاومة التهامية، أشاد الرئيس هادي بمكانة ودور المقاومة التهامية وتضحيات أبنائها التي أثبتت التحديات في مثل هذه الظروف الراهنة.

وقال الرئيس اليمني إن المواقف المشرفة التي سطرها أبناء تهامة عبر مقاومتهم الباسلة هزمت الكهنوت من الميليشيا الحوثية الإيرانية واستعادت كافة المديريات وصولاً إلى عاصمة المحافظة بالتنسيق مع حماة الوطن والمقاومة الباسلة ودعم وإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم الشرعية

من جهة أخرى، أكد أعضاء مجلس النواب اليمني على موقفهم الداعم للشرعية في حربها لاستعادة الدولة، وللتحالف العربي الذي يساند هذا الحق باعتباره حقاً أصيلاً للحكومة اليمنية وحق للتحالف العربي باعتبار وحدة الأمن القومي لمنطقة الخليج والأمة العربية. وطالب أعضاء المجلس في لقاء تشاوري، بالضغط على الانقلاب للعودة إلى مائدة المفاوضات.

وقال البيان الصادر في ختام اللقاء: «يرى اللقاء أن ذلك لن يأتي إلا بتحقيق انتصارٍ حاسمٍ يرسل رسالة قاطعة للانقلاب بعدم قدرته على مواجهة الإرادة الوطنية والموقف الدولي الداعم لهذه الإرادة». وطالب اللقاء الحكومة الشرعية ودول التحالف باستكمال معركة الحديدة حتى تحقيق كامل أهدافها وعندها قد يكون هذا الإنجاز كفيلاً بدفع الانقلاب لاستعادة رشده والانصياع لمنطق الحوار والسلام.