تظاهرات فلسطينية في رام الله ضد «صفقة القرن»

المصدر: رام الله، غزّة - البيان، وكالات

أعرب مئات الفلسطينيين خلال تظاهرة، أمس، في رام الله عن رفض لما يسمى «صفقة القرن» الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووصفوها بأنها منحازة لإسرائيل وتستهدف حقوقهم.

ورفع المحتجون خلال التظاهرة، التي دعت لها حركة فتح على دوار المنارة الرئيس وسط رام الله، الأعلام الفلسطينية وصوراً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورددوا شعارات مناهضة للإدارة الأميركية وإسرائيل.

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تؤكد رفض الشعب الفلسطيني الصفقة الأميركية، وأي دور لواشنطن في عملية السلام. وقال نائب رئيس فتح محمود العالول، للمتظاهرين، إن التحالف الأميركي مع إسرائيل لا يمكن أن يكون نتيجته تقديم أي تنازل من قبل القيادة الفلسطينية، وأضاف العالول أن التظاهرة تعبير عن الرفض الشعبي الفلسطيني لصفقة القرن، والتوحد في مواجهة السياسية الأميركية والإسرائيلية واستهدافها الحقوق التاريخية الفلسطينية. وأكّد متحدثون آخرون في التظاهرة فشل المساعي الأميركية لتمرير الصفقة، داعين إلى توحد فلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي.