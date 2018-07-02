التحالف العربي: مقتل 100 طفل على يد الحوثيين

المصدر: البيان الالكتروني

أكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي أن هناك أكثر من 100 حالة لمقتل أطفال على يد ميليشيات الحوثي قام الحوثيون بنقلهم إلى صنعاء وإصدار شهادات وفاة هناك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الميليشيات الانقلابية جنّدت أطفالا بدءا من عمر الثامنة.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تعرقل دخول سفن المساعدات إلى ميناء الحديدة.

وتابع إن كافة المحاور في صعدة حققت تقدما عبر تدمير التحصينات الحوثية والاستيلاء على أسلحة، مشيرا إلى ان الجيش الوطني اليمني سيطر في عملية تعارضية على مرتفعات في فرضة نهم.

وأكد أن التحالف يعمل على تأمين مطار الحديدة وإزالة الألغام في محيطه.

وكشف المالكي أن عدد القتلى من الميليشيات الحوثية في عمليات التحالف والجيش الوطني اليمني وصل إلى 811 في الأسبوعين الأخيرين.