35 ألف يمني في الحديدة يستفيدون من المساعدات الإماراتية

المصدر: وام

وزعت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" 5 آلاف سلة غذائية على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة خلال الأيام الأربعة الماضية استفاد منها 35 ألف مواطن يمني و ذلك ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية على سكان مناطق الساحل الغربي لليمن لتوفير احتياجات الأسر الضرورية و إعانتها على تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة و التخفيف من العواقب الإنسانية جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

فقد وزعت فرق الهلال الأحمر أمس 1000 سلة غذائية على أهالي منطقتي المحرقين و وادي عرفان الواقعتين على الساحل الغربي لليمن جنوب الحديدة استفاد منها 7 آلاف مواطن يمني إضافة إلى توزيع 4 آلاف سلة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية بمنطقتي موشج و الوعرة وأهالي المناطق النائية بمديرية الخوخة استفاد منها 28 ألف مواطن يمني.

وتواصل "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية على أهالي المناطق المحررة بمحافظة الحديدة وذلك ضمن جسر إغاثي بري و جوي و بحري موجه من دولة الإمارات إلى سكان المحافظة لمساعدتهم على تجاوز تداعيات الحصار الحوثي و ما اقترفته يد الميليشيات في حق أبناء الشعب اليمني الشقيق .

وقال سيف الظاهري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن إن توزيع السلال الغذائية على أهالي محافظة الحديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة معاناة أبناء محافظة الحديدة إضافة إلى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة و التي من شأنها الإسهام في تطبيع الأوضاع و عودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المحررة من قبضة ميليشيات الحوثي.

وأضاف الظاهري إن الحملات الإنسانية و الإغاثية التي ينفذها " الهلال الأحمر الإماراتي " في الحديدة تستهدف تحسين الحياة المعيشية لأبناء الشعب اليمني و مساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر لأهالي المناطق المحررة و الوقوف إلى جانب الأشقاء و رفع المعاناة عنهم.

وعبر المستفيدون من المساعدات الإنسانية و الإغاثية عن شكرهم لدولة الإمارات لما تقدمه من دعم سخي للمدن و المناطق المحررة من الحوثيين في محافظة الحديدة و الذي يسهم في عودة الحياة الطبيعية ويساعدهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وتواكب " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " عمليات تحرير مناطق الساحل الغربي لليمن بضخ مزيد من المساعدات الإنسانية و التنموية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على ظروف الحياة في إطار خطة شاملة و واسعة وضعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن في محافظة الحديدة.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" سيرت جسرا إغاثيا عاجلا من المساعدات إلى اليمن يشمل 35 ألف طن عبارة عن 10 بواخر إماراتية محملة بالمواد الغذائية المتنوعة إضافة إلى جسر جوي يشمل 7 رحلات تنقل 14 ألف طرد غذائي للشعب اليمني الشقيق إلى جانب تسيير 100 قافلة مساعدات من السوق اليمني المحلي ضمن الخطة الشاملة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها و الذي بدوره نجح في تنفيذ عمليات إغاثية مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن و المكلا و المخا مما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني والذي أصبح أفضل حالا مما كان عليه بعد تحريره.