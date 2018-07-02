الإمارات تدعو إلى تحالفات استراتيجية دولية تتصدى لخطاب الإرهاب

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

أكدت دولة الإمارات قناعتها بأن التصدي للإرهاب بأشكاله كلها يتطلب وضع استراتيجيات شاملة، داعيةً في الأمم المتحدة إلى إنشاء تحالفات استراتيجية دولية تهدف إلى تعزيز مكافحة الخطاب الإرهابي حول العالم.

وحذّر سالم الزعابي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في البيان الذي أدلى به أمام المؤتمر رفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة على مدار يومين لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء، من التحديات الدولية المعقدة والخطيرة التي تشكلها ظاهرة الإرهاب العابرة الحدود، التي لا تنحصر آثارها على دول معينة فحسب، بل تمتد تهديداتها إلى العديد من الدول والقارات حول العالم. وأعرب عن قناعة دولة الإمارات بأن التصدي للإرهاب بأشكاله كلها يتطلب وضع استراتيجيات شاملة ومتعددة الأطراف ترتكز في جوهرها على الوقاية ومنع التطرف.