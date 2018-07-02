إطلاق حملة نظافة في المكلا تستمر شهرين

المصدر: المكلا - وام

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة نظافة شاملة بمدينة المكلا في محافظة حضرموت تحت شعار «لنعمل جميعا لتكون مدينتي أجمل» بالتعاون مع السلطة المحلية وبمشاركة شعبية واسعة من المواطنين لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة ومدن ساحل حضرموت أخيرا.

حضر انطلاق الحملة - التي تأتي ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية والتنموية والخدمية التي تنفذها الهيئة في المدن والمحافظات اليمنية المحررة - وفد من الهيئة برئاسة نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، سلطان النعيمي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وتفقدا خلالها مواقع العمل في شوارع المكلا وأزقتها وحجم الأضرار التي سببتها الأمطار والمخلفات.

والتقى وفد الهيئة يرافقه المحافظ البحسني المواطنين اليمنيين الذين عبروا عن شكرهم لإطلاق هذه الحملة وتعرف على احتياجاتهم وتبادل معهم الحديث حول الجوانب الخدمية في المحافظة.

مشاركة واسعة

من جانبه أكد المحافظ البحسني - في تصريح له بهذه المناسبة - أهمية الحملة في عاصمة المحافظة ورفع مخلفات الأمطار والسيول التي شهدتها أخيرا من شوارعها.

وقال إن «ما يميز هذه الحملة مشاركة أشقائنا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذين دائما ما نجدهم إلى جانبنا في مختلف الظروف والمواقف»، مشيرا إلى إشراك جميع المؤسسات والإدارات الحكومية والمؤسسات العسكرية والأمنية والمبادرات الشبابية واللجان المجتمعية والمواطنين في هذا العمل الخدمي الكبير.

بدوره عبر سلطان النعيمي عن ارتياحه للتفاعل الرائع والتعاون مع حملة النظافة ورفع المخلفات التي تنفذها الهيئة بمشاركة السلطة المحلية بحضرموت والمواطنين، مؤكدا أن المكلا وحضرموت وأهلها يستحقون ذلك وأن الحملة ستتواصل لإظهار المدينة بشكل أجمل.

وقال إن الهيئة تولي الجوانب الخدمية والتنموية بالغ الأهمية وعلى رأسها قطاع النظافة التي تسهم في إبراز المظاهر الجمالية لمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إلى جانب كونها ركيزة أساسية لمكافحة الأوبئة والأمراض.

جانب من حملة النظافة في مدينة المكلا

ترحيب شعبي

ولاقت حملة النظافة - المقرر أن تستمر شهرين - ترحيبا شعبيا واسعا من أهالي الأحياء السكنية ومالكي المحلات التجارية الذين ثمنوا الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن الهلال الأحمر في مختلف الجوانب الإنسانية والخدمية والتنموية ومنها قطاع النظافة والكهرباء والمياه والصحة والتربية والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطن اليمني بشكل مباشر.