كوريا الشمالية تستعين بالصين لإنهاء العقوبات

المصدر: طوكيو - وكالات

ذكرت صحيفة «يوميوري» اليابانية، أمس، أن زعيم كوريا الشمالية كم جونغ أون قد طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع عقد في بكين بشهر يونيو، العمل من أجل وضع نهاية مبكرة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن كيم أبلغ الرئيس الصيني بأنه يريد مساعدة الصين لإنهاء العقوبات بعد نجاح قمة 12 يونيو بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وقالت الصحيفة إن بينغ قال إنه سيبذل «أقصى جهد» استجابة لطلب كيم، وفق ما نقلت «رويترز».