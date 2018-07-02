فلسطينية تواجه إسرائيل بالدبكة

المصدر: غزة - وكالات

قادت فتاة فلسطينية مجموعة من الشبان لمواجهة إسرائيل بطريقة غير تقليدية في المناطق الحدودية من قطاع غزة، بالتزامن مع احتدام المواجهات.

وأظهر الفيديو، الذي نشره ناشطون على مواقع التواصل، الفتاة ومجموعة من الشبان، وهم يؤدون رقصة الدبكة الفلسطينية التقليدية، الجمعة الماضي. وبينما كان الشبان يرقصون، يظهر في الخلفية تصاعد الدخان الأسود الناجم عن المواجهات بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وشارك آلاف الفلسطينيين الجمعة في تحرك احتجاجي استمر لثلاث ساعات، قام خلاله نشطاء بإطلاق طائرات ورقية بعضها يحمل عبوات حارقة.