«عين على اليمن» رؤية جديدة للمستجدات اليمنية على قناة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت قناة أبوظبي عرض البرنامج الحواري التحليلي الجديد المباشر «عين على اليمن»، الذي يواكب بشكل يومي آخر المستجدات العسكرية والسياسية والاجتماعية على الساحة اليمنية، وإنجازات العمليات العسكرية للقوات الشرعية بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي للميليشيات الحوثية الموالية لإيران ودحرها في إطار عملية «إعادة الأمل».

ويأتي البرنامج ضمن جهود أبوظبي للإعلام ومنصاتها الإعلامية التابعة لها ودورها الرائد في أن تكون مصدراً رئيسياً يتمتع بمصداقية عالية للأخبار والمستجدات المتعلقة بالحرب في اليمن، سواءً من حيث التغطية اليومية المباشرة، أو التقارير الإخبارية أو البرامج والمواد الإعلامية التي يجرى بثها لتغطية إنجازات القوات المسلحة الإماراتية وقوات التحالف على الأرض.

ويناقش البرنامج اليومي أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية اليمنية، مستضيفاً نخبة من السياسيين والمحلّلين المختصين في الشأن اليمني، والذين يقدّمون قراءات مختلفة لتطوّرات الأوضاع على كافة الأصعدة، إلى جانب الخبراء العسكريين وشخصيات خارج الدولة عبر الأقمار الاصطناعية.

ويأتي البرنامج في إطار مساعي أبوظبي للإعلام الرامية إلى توفير تغطية استثنائية للحرب الدائرة في اليمن وانتصارات القوات المسلحة الإماراتية والتحالف العربي، ليبقى المتابع في صلب الحدث وعلى اطلاع بمجريات وسير العمليات العسكرية وما يصاحبها من تطورات اجتماعية وإنسانية واقتصادية.

يذكر أن مستجدات المشهد اليمني المتسارعة إلى جانب الانتصارات المتلاحقة لقوات عملية «إعادة الأمل» استوجبت وضع أبوظبي للإعلام كامل إمكانياتها الفنية وقدراتها المتميزة في تغطية كافة الأحداث العالمية في خدمة طاقم عملها على الأرض، وذلك لضمان مواكبته الأحداث لحظة بلحظة، وليؤكد سمعة الشركة الريادية على المستوى المنطقة بوصفها مصدراً موثوقاً للأخبار الدقيقة.

ويعرض البرنامج مجموعة من التقارير الإخبارية والحصرية التي يعمل على إعدادها نخبة من المراسلين الميدانيين على الجبهات وخطوط القتال الأمامية ومختلف المناطق اليمنية، كما يُجري مقابلات مباشرة مع المراسلين لتعريف المشاهد والمتابع لمستجدات الساحة اليمنية بآخر التطورات، حيث جرى تزويد الفريق بأحدث معدات البث والنقل التلفزيوني المتطورة لضمان توفير تغطية متميزة بصورة تليق بسمعة شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي.