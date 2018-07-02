يمنيون يناشدون التدخّل الدولي ضد الميليشيا

المصدر: عدن - وكالات

ناشد مواطنون يمنيون من أبناء مدينة الحديدة المنظمات المحلية والدولية الوقوف معهم ضد الانتهاكات المستمرة ضدهم من قِبل الميليشيا الحوثي التي وصلت إلى حد الإعدام المباشر للنساء، وإجبار الرجال على الذهاب إلى جبهات للقتال في صفوفهم.

وتأتي هذه المناشدات، بحسب موقع «الأمناء نت»، عقب تزايد انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد أبناء مدينة الحديدة، حيث أكدت مصادر محلية وشهود عيان ومنظمات حقوقية إعدام ميليشيا الحوثي فتاة في المدينة رفضت فتح باب منزلها لقناصة ميليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر الحقوقية والإعلامية أن عناصر ميليشيا الحوثي أعدمت «إيمان محمد فتيح» أمام بوابة منزلها، بعد رفضها فتح المنزل لقناصة الحوثي لاتخاذه مترساً لهم.

جريمة قتل إيمان ليست الأولى ولا الأخيرة التي ارتكبتها الميليشيا في مدينة الحديدة، بل سبقتها جريمة إطلاق النار على نزلاء السجن المركزي في المدينة وقتلت عدداً منهم، وذلك بعد رفضهم أوامر الميليشيا بأخذهم إلى جبهات القتال. كما تعددت شكاوى المواطنين في المدينة من أخذ الميليشيا أبناءهم إلى جبهات القتال غصباً تحت التهديد.