الميتمي يدعو رجال الأعمال العرب للإسهام في الإعمار

المصدر: القاهرة ـ سبأنت

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني، الدكتور محمد الميتمي إلى بذل الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها الميتمي في اجتماعات الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنعقد في القاهرة.

وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى برنامج التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، وضرورة أن ينخرط رجالُ الأعمال العربُ واليمنيون بصورة رئيسة في البرنامج، الذي من شأنه أن يُؤَمّن الاستقرار المجتمعي وديمومة السلام في اليمن.

وأشار إلى حجم الأموال الوطنية التي خرجت من البلاد بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي.