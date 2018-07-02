العراق يبدأ بإقامة سياج على طول الحدود مع سوريا

المصدر: بغداد-وكالات

بدأت قوات حرس الحدود العراقية، بناء سياج أمني، وتشييد أبراج مراقبة على طول الحدود مع سوريا في غربي البلاد، لمنع عمليات تسلل المتشددين.

وقال الناطق باسم قيادة قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار بغربي البلاد، أنور حميد نايف، أمس، إن العمل بدأ منذ عشرة أيّام، بوضع سور أمني، وهو عبارة عن أسلاك شائكة وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

وأضاف نايف أن هذه هي المرحلة الأولى التي تمتد على 20 كيلومتراً، وتفصل بين كل برج وآخر مسافة كيلومتر واحد، مخصصة للمراقبة وصد الهجمات الإرهابية، مشيراً إلى أن العمل بدأ من منطقة القائم باتجاه الشمال.

وأكد نايف أنه سيتم أيضاً حفر خندق بعرض ستة أمتار وعمق ثلاثة أمتار، إلى جانب استخدام طائرات مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق.

وفي ما يتعلق بالمناطق المتبقية على طول الشريط الحدودي الممتد على 600 كيلومتر، أوضح نايف أن "لجاناً من وزارة الدفاع ودول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ستقوم بزيارة الموقع، لتحديد جدوى السور. وفي حال نجاح العملية، سيتواصل نصب هذا السور على كامل الحدود مع سوريا.

ويحذر خبراء من وجود خلايا تختبئ في مناطق صحراوية، خصوصاً عند الحدود مع سوريا، أو في جبال حمرين وصحراء العظيم، حيث يصعب على القوات العراقية فرض سيطرتها، ما يثير مخاوف من عودة المتشددين.