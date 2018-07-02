مجلس التنسيق العراقي السعودي يبحث الاتفاقيات الثنائية

المصدر: بغداد-البيان

عقد مجلس التنسيق الوزاري العراقي السعودي، أمس، اجتماعاً لمناقشة ما تحقق من قرارات واتفاقات مع الجانب السعودي في الفترة الأخيرة.

وذكر بيان أن المجلس «عقد الاجتماع برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، والأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، وبحضور عدد من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين، لاستعراض الاتفاقات وبرامج التعاون المشترك، في إطار مجلس التنسيق الوزاري». وأشار إلى أن العلاق «استعرض جملة ملاحظات بشأن الوفود السعودية ودخولها إلى العراق، ومذكرة وزارة الخارجية السعودية، التي تنظم عملية زيارة المسؤولين العراقيين إلى السعودية».

وأضاف البيان أن «وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرزاق العيسى، استعرض أبرز ما تحقق في زيارته الأخيرة إلى الرياض، وأبرز الاجتماعات التي عقدها، والمحاور الخاصة بالدراسات الأولية وآلية القبول بالكليات، واعتماد السعودية على النظام التعليمي المتطور، وإمكانية نقله للعراق».