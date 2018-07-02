التحقيقات تثبت تورّط الدوحة بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المصدر: القاهرة - وكالات

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة بالقاهرة، أن المتهمين في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء مصطفى النمر، التي وقعت في مارس الماضي، تلقوا تكليفات من عناصر تنظيم «الإخوان» الهاربين بقطر وتركيا، لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمَين المقبوض عليهما، إضافة لـ 10 آخرين تمت تصفيتهم، كوّنوا خلية عنقودية تتبع اللجان النوعية المسلحة، وحركة «حسم»، وتلقوا تمويلاً خارجياً، وخططوا لاغتيال عدد من الشخصيات المهمة، وتفجير منشآت حيوية ودور عبادة، بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، من بينها محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، عن طريق تفجير استهدف موكبه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين وزعوا المهام التنظيمية فيما بينهم، وتنوعت بين توفير أماكن الإيواء، وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، ورصد الأهداف التي يتم اختيارها، وتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم، واستخدام الظهير الصحراوي للمحافظات، من أجل التدريب على إطلاق الرصاص، وأساليب اقتحام الأبنية، وتصنيع القنابل من عناصر أولية، ووسائل تصنيع دوائر التفجير الحديثة.