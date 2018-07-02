المصدر: الرياض - وكالات

كشف رئيس هيئة مستشفى مأرب، الدكتور محمد القباطي، أن المركز أتم تركيب الأطراف الصناعية بتمويل من قِبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ606 حالات، معلناً أن محافظتي تعز وعدن ستشهدان افتتاح مركزين للأطراف الصناعية قريباً، نظراً إلى التجربة الإيجابية التي أسهم بها تركيب الأطراف الصناعية، لافتاً إلى عودة من تم علاجه نتيجة الإصابة بانفجار الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية، وتم تركيب أطراف صناعية لجبهات القتال ومساندة قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية.

وذكر المسؤول الطبي اليمني، في تصريح صحافي، أن مشروع تركيب الأطراف ينفذ على مرحلتين، منوهاً بأنه تم خلال المرحلة الأولى تدريب كادر محلي حتى يصبح قادراً على الاعتماد على ذاته.