انفجار في غزة يودي بحياة شابين

المصدر: رام الله، غزة - البيان، وكالات

لقي فلسطينيان مصرعهما وأصيب عدد أخر بحروق أمس جراء انفجار داخل مصنع محلي للألعاب النارية في غزة.

في وقت اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين الغاضبين تجاه تمادي الاحتلال في إراقة الدم الفلسطيني، بينما شيع الفلسطينيون أمس في مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة جثماني الشهيدين الشاب محمد فوزي الحمايدة (24 عاماً) والطفل ياسر أمجد أبو النجا (14 عاماً) إلى مثواهما الأخير وسط صيحات من الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة قتل الأطفال بدم بارد.

وانطلق موكب تشييع الشهيدين من أمام مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع ملفوفين بالعلم الفلسطيني باتجاه منزلي ذويهما في خانيونس ورفح لإلقاء نظرة الوداع عليهما، ثم أداء صلاة الجنازة ومواراتهما الثرى، وشارك في التشييع آلاف المواطنين الفلسطينيين رافعين أعلام فلسطين مرددين هتافات ضد جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم التي يرتكبونها ضد المشاركين في مسيرات شعبية سلمية.

وفي السياق اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أمس في مدينة الخليل. وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتتواجد في عدة مناطق، عُرف منها شارع السلام. بينما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل. وقال الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن مواجهات اندلعت وسط البلدة وقرب المسجد الكبير ومثلثي الطربيقة والعين، عقب اقتحام جنود الاحتلال البلدة وإغلاقهم المحال التجارية وتوقيفهم المركبات وتفتيشها.

إلى ذلك لقي فلسطينيان مصرعهما وأصيب عدد أخر بحروق أمس جراء انفجار داخل مصنع محلي للألعاب النارية في غزة.وقال مسعفون إن شابين يبلغان(17 عاما) لقيا حتفهما فيما أصيب ثمانية آخرون بحروق وجراح مختلفة جراء "انفجار" شرق غزة.ووصف المسعفون حالة ثلاثة من الجرحى على الأقل بأنها حرجة. وقال مصدر أمني في غزة إن الانفجار وقع داخل مصنع صغير للألعاب النارية مقام أسفل منزل سكني في حي الشجاعية المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن أسباب الانفجار لم تتضح على الفور.