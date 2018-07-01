التحالف: سفينة تركية محملة بالقمح تدخل ميناء الصليف

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، دخول سفينة تركية تحمل قمحاً إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح التحالف أن السفينة وصلت لرصيف الصليف، من أجل تفريغ حمولتها من القمح. وكانت السفينة التركية تعرضت في مايو الماضي إلى هجوم إرهابي من طرف ميليشيا الحوثي الإيرانية أثناء توجهها إلى الميناء.

وسارع التحالف العربي إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالسفينة في ميناء جازان السعودي، وأصدر لاحقاً تصريحاً لها لتفريغ حمولتها في اليمن.

وعطلت الميليشيا الحوثية دخول العديد من السفن إلى ميناء الحديدة الرئيسي منذ أسابيع عدة، في خطوة زادت من حدة الأزمة الإنسانية.

وحمّل الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الميليشيا الانقلابية، مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، مشيراً إلى تعمد الحوثيين مفاقمة الأزمة الإنسانية في المدينة. وقال المالكي إن تصاريح السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين، لم تتوقف منذ بداية العمليات العسكرية.