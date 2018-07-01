السيسي: واجهنا 3 تحديات كانت كفيلة بإنهاء أوطان

المصدر: القاهرة - البيان

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ العام 2011، أوجدت ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلاً بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهي تحديات: غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد.

واستهل كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، بالإشادة بدور الشعب المصري في الثورة عندما قال كلمته بصوت مسموع، لينحني العالم احتراماً لإرادته، ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها، من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.

وقال السيسي إن المصريين أوقفوا موجة التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْلْ والقول الأخير، مردفاً: «لكل مصري ومصرية الحق في الشعور بالفخر، بما أنجزته بلاده في مواجهة هذه التحديات الثلاثة، وفي وقت قياسي، بما يقرب من تحقيق الإعجاز».

أركان الدولة

وأوضح السيسي «أنه على صعيد الأمن والاستقرار، استكملنا تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة، بنياناً مرصوصاً، واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم».

وتابع: «وعلى صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، نجح هذا الوطن الأبي، بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان».

وأكد السيسي أنه على صعيد الأوضاع الاقتصادية، التي كانت قد بلغت من السوء مبلغاً خطيراً، حتى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2 في المئة فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، مما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات، وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يحتمل التأخير أو المماطلة.

الحقائق

واستطرد الرئيس المصري: «ومن هنا قررت الدولة أن تصارح الشعب بالحقائق كما هي، وأن تشركه في تحمل المسؤولية، إيماناً بشراكتنا جميعاً في هذا الوطن العزيز وتحملنا معاً لمسؤولية إصلاح أوضاعه، وبالفعل، بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف أولاً وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وثانياً تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر الملايين من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة».

الطريق الصحيح

وأوضح أن النتائج المتحققة حتى الآن تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2 في المئة منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4 في المئة، ونستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7 في المئة ويتجاوزها، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع يحقق ما نصبو إليه لوطننا الغالي.

وشدد على أنه «لا شك وأن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاسٍ، وأنه يتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، أسوأ بما لا يقاس، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتمية لا اختياراً، وضرورة وليس ترفاً أو رفاهية».

برنامج

أعلن مجلس النواب المصري، أمس، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سوف يستعرض أمام البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، برنامج حكومته، إعمالًا بنص المادة 126 من لائحة المجلس. تنص المادة المشار إليها، على أن «يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، برنامجَ الحكومة خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب». القاهرة - البيان

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أكد مصدر ليبي ، مقتل ثلاثة شبان بطريقة بشعة جداً، بعد رميهم بالرصاص، وتكتيفهم بأسلاك شائكة، في بلدة العجيلات 80 كيلومتراً غربي العاصمة طرابلس. وقال المصدر لـ «البيان» إن «جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها 3 أشقاء من عائلة بولغيث، نفذها زعيم إحدى المليشيات بمصبراتة بعد أن قام باختطاف المغدور بهم ، ونقلهم إلى منزله، حيث عذبهم ونكل بهم، قبل أن يقتلهم بطريقة وحشية بشعة ». تونس- البيان