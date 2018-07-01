إيطاليا تنفي إنشاء قاعدة عسكرية جنوبي ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، أمس ما تداولته مواقع إخبارية، حول إنشاء قاعدة عسكرية إيطالية جنوبي ليبيا.

وقال بيروني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «إن الشائعات حول إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية في جنوبي ليبيا هي ببساطة أخبار مزيفة»، وأضاف السفير الإيطالي أن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية

وكان موقع «ماسجيرو» الإيطالي كشف أن «وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وضع خطة تقضي بإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في غات جنوبي ليبيا». ويشار إلى أن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القوات المسلحة، قد ذكر في تصريحات صحافية أن هناك دولاً تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.