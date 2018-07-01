السودان يشرع في تقليص بعثاته الدبلوماسية

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

كشفت وزارة الخارجية في السودان عن شروعها في إنفاذ قرارات الرئيس عمر البشير الخاصة بتقليص البعثات الدبلوماسية بالخارج في خطوة هدفت إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم له أمس إن وزارته شرعت في الترتيب لتنفيذ إغلاق العديد من السفارات والقنصليات ببعض الدول بالخارج، وأكد اكتمال تصنيف العائدين من منسوبي الشرطة والمحاسبين والإداريين والدبلوماسيين والملحقين الإعلاميين، وتم الشروع في الترتيب لعودتهم بجانب إبلاغهم بالحضور للخرطوم، وأضاف: «أبلغنا الذين شملهم القرار وكذلك الذين ستغلق سفاراتهم وقنصلياتهم بالعودة للبلاد».

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قراراً جمهورياً في مايو الماضي قضى بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد، ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسعياً لترقية الأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج وفق أقصى درجة من الفاعلية.