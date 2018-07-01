المصدر: الرياض- سبأنت

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، 25 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة أهالي محافظة الحديدة. وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أن الشاحنات تحوي 512 طناً و920 كيلوغراماً من المواد الغذائية الأساسية، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى هذه الجهود تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم والتخفيف من معاناتهم.