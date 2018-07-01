هادي يؤكد على أهمية توحيد العمل الأمني

المصدر: عدن- سبأنت

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على أهمية توحيد عمل المؤسسات العسكرية وإعادة تنظيمها وتدريبها وتوزيعها على أسس علمية ووطنية للإرتقاء بمهامها والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار جنباً إلى جنب الأجهزة الأمنية والعسكرية الاخرى.

وشدد خلال استقباله قائد قوات الشرطة العسكرية قائد فرع الشرطة بعدن اللواء الركن ناصر علي النوبة، على أهمية تعزيز الجهود وضبط الاختلالات وتعزيز الإمكانات المادية والبشرية بسبب الدور الذي يقع على عاتق وحدات الشرطة العسكرية، مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية لإعادة بنائها وتحديد اختصاصات وحداتها وانتشارها على مسرح العمليات وفق خطط عملية مدروسة.

قيادات قضائية

في غضون ذلك، التقى الرئيس اليمني في عدن، قيادات السلطة القضائية المكونة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار،والنائب العام الدكتور علي الاعوش ورئيس هيئة التفتيش القاضي شفيق زوقري وأعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي فهيم عبدالله محسن والقاضي قاهر مصطفى.

وأكد هادي على أهمية دور ومكانة القضاء باعتباره أساس العدل وبإصلاحه يصلح المجتمع وتترسخ العدالة ومفاهيم السلم الاجتماعي، مشيداً بجهود الجميع ودور القضاة الذين كانوا عند مستوى المسؤولية.

وعبر هادي عن ارتياحه لسير خطوات القضاء والتقاضي في المرحلة الراهنة، مطالباً الجميع بمزيد من الجهود والمتابعة لمختلف التفاصيل المتعلقة بالعدالة بجوانبها المختلفة والنزول الميداني والتفتيش القضائي للاطلاع على جوانب النجاح ومعالجة القصور.