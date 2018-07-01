محافظ الحديدة يناقش أوضاع النازحين

ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مؤسسة التواصل للتنمية في اليمن رائد إبراهيم، أوضاع النازحين من محافظة الحديدة بمحافظة عدن ومناطق الساحل وأولويات التدخل الإغاثي والإيوائي والصحي والمياه، وأهمية التنسيق وتحديد الاحتياجات وترتيبها مع المنظمات الأخرى. وثمن محافظ الحديدة الدور الكبير والجهود التي تقوم بها المؤسسة تجاه النازحين من أبناء المحافظة.

وأبدى مدير مؤسسة التواصل للتنمية استعداد المؤسسة للعمل مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، وحشد الجهود وإنشاء مخيمات لإيواء للنازحين بعدن، والعمل على قاعدة البيانات، وتوجيه المنظمات المحلية والدولية بالعمل بشكل مناسب ومنتظم مع النازحين من محافظة الحديدة، وتنفيذ برامج متنوعة للنازحين في المجال الغذائي والصحي والبيئي والمياه. عدن - سبأنت