«الهلال» تموّل حفل زواج جماعياً في محافظة أبين

المصدر: أبين - سبأنت

أقيم بقاعة الفقيد مطهر الكوني بالمجمع الحكومي بمدينة زنجبار في محافظة أبين، أمس، حفل خطابي وفني بمناسبة إقامة الزواج الجماعي لمئة وستة عرسان وعرائس ومن أبناء ابين الممول من الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد محافظ ابين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم في الحفل الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد ووكيل المحافظة محمد ناصر الجحما ومدير أمن المحافظة العميد الخضر النوب وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية ومديرو عموم المرافق والمؤسسات الحكومية ورئيسة اتحاد نساء اليمن بابين امنة محسن وممثل المنظمات الإغاثية خالد إبراهيم وممثل الهلال الأحمر الإماراتي، بالدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها التنموي والإنساني والإغاثي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي ينفذ عدداً من المشاريع التنموية في المحافطة في إطار مشاريع «عام زايد الخير».

وقدم في الحفل عدداً من الأغاني والرقصات الفلكلورية والتراثية المعبرة عن أصالة حضارة ورقي ابين وتاريخها المجيد كمحافظة حاضنة للفن والإبداع والتميز. وكرم المحافظ ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بدرع المحافظة نظير الجهود التي بذلها لمسيرة التنموية والأعمال الإغاثية والإنسانية الرائدة في كافة المجالات في المحافظة.