اختتام مشروع إيواء في سقطرى

المصدر: سقطرى - وكالات

اختتمت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، أمس، مشروع إيواء المتضررين من إعصار «مكونو» بمحافظة أرخبيل سقطرى بتمويل من المفوضية السامية للاجئين.

وأوضح مدير مكتب جمعية الحكمة بسقطرى سالم العجمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الذي نفذته الجمعية استفاد منه قرابة 3500 شخص من المتضررين من إعصار «مكونو»، مشيداً بجهود المفوضية السامية للاجئين وحرصها الكبير على تنفيذ هذا المشروع.

وكان إعصار مكونو، الذي ضرب سقطرى في مايو الماضي، قد حوّل الأرخبيل إلى جزيرة منكوبة بعد الأضرار التي خلّفها. وأعلنت الحكومة اليمنية أرخبيل سقطرى محافظةً منكوبة، من جراء الأضرار الكبيرة التي خلّفها إعصار مكونو، وتسبب في فقدان العشرات وغرق سبعة سفن، مع إجلاء عشرات الأسر إلى مراكز الإيواء.