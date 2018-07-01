لجنة لإعداد برنامج يمهد لـ«الأقاليم»

المصدر: عدن - سبأنت

عقد مجلس الوزراء اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة تعمل بكل الجهود في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات المحررة، مشيرا إلى بعض الصعوبات والعراقيل التي تعيق أداء الحكومة نتيجة لظروف الحرب وشحة الموارد المالية وقلة الإمكانيات.

وبعد الاستماع إلى تقرير وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، بشأن مشروع التهيئة لإنشاء الأقاليم، صادق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد برنامج متكامل للحكومة في التهيئة لإنشاء الأقاليم لتحقيق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المركزية والمحلية في مختلف المجالات.