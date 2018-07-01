عقد لعلاج جرحى تعز في الهند

المصدر: تعز - سبأنت

وقّعت اللجنة الطبية لمحافظة تعز عقد اتفاق مع مجموعة مستشفيات مانيبال بمدينة بنغالور الهندية، بموجبه يتم استقبال جرحى مدينة تعز ممن تقرر تسفيرهم إلى الهند، على أن تتم معاملتهم في المستشفى كمواطنين هنود، سواء كانوا من جرحى المقاومة أو من المرضى المدنيين.

كما تكفلت إدارة المستشفى باستقبال الجرحى والمرضى في مطار بنغالور وإدخالهم إلى المستشفى، وكذا إيصالهم إلى المطار للمغادرة والعودة إلى أرض اليمن حال انتهاء علاجهم، وتقديم كل الخدمات الطبية لهم كأي مواطن هندي.

كما تم الاتفاق على أن يكون هناك حلقة وصل استشارية بين أي مريض يحتاج إلى استشارة طبية قبل سفره وبين أطباء المستشفى في الهند عبر اللجنة الطبية.