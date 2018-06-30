إحباط هجوم بحري للحوثيين ومصادرة قوارب بأسلحة ثقيلة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، عن إحباط محاولة هجوم بحري لميليشيات الحوثي الإيرانية باستخدام زوارق صيد مدنية في عرض البحر الأحمر.

وأوضح التحالف العربي أنه صادر القوارب المعادية، التي كانت تخطط للهجوم على قوات التحالف، وعلى متنها رشاش ثقيل وعدد من صواريخ "آر بي جي" والصواريخ المحمولة.

وتأتي هذه الحادثة عقب سيطرة قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي على ميناء حبل الواقع بالقرب من مديرية عبس شمالي محافظة حجة، إذ يحاول المتمردون الحوثيون وقف تقدم القوات اليمنية المشتركة بسحب سكاي نيوز عربية.

كما أعلن التحالف العربي عن منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية في للدخول إلى ميناء الحديدة، في إطار الدعم الإنساني للمدنيين في المدينة.

وأفاد التحالف بوجود 6 سفن في ميناء الحديدة تقوم بتفريغ حمولتها من المواد الإغاثية لسكان المدينة، مشير إلى أن هناك 8 سفن أخرى تنتظر الدخول إلى الميناء نفسه أيضا.