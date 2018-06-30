«الهلال » تدعم مستشفى إعادة الأمل في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

وفرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الاحتياجات الطبية والأدوية لمستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه في حضرموت، وذلك استمراراً لجهودها الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير أهم الاحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية في اليمن.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت محمد عبيد الشامسي أن هذا الدعم المتواصل من دولة الإمارات يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين وتوفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية لهم.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تكثف من عملها الإنساني بمحافظة حضرموت عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور.

من جانبهم أعرب مسؤولون في المستشفى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر على الجهود الكبيرة التي تبذلها لدعم القطاع الصحي في محافظة حضرموت في الجوانب الفنية والخدمية، مؤكدين أن هذا الدعم السخي ليس جديداً على الأشقاء في الإمارات.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سلمت الأسبوع الماضي مستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه أجهزة ومعدات طبية حديثة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة ودعم خدمات القطاع الصحي لتعزيز قدرته على التغلب على التحديات التي تواجهه.