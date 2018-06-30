شهيدان ومئات الجرحى بمسيرات العودة في غزة

المصدر: الأراضي المحتلة - البيان، وكالات

استشهد فلسطينيان وأصيب 415 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في مواجهات أمس، عند السياج العنصري الفاصل في غزة فيما نددت السلطة الفلسطينية أمس بمخطط استيطاني إسرائيلي جديد في جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب بالرصاص الحي، وإصابة آخرين بالاختناق بينهم 6 أطفال في مسيرات العودة الشعبية السلمية على الحدود شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد محمد فوزي محمد الحمايدة (24 عاما) برصاص الاحتلال في شرق رفح، وكذلك طفل في شرق خان يونس، وإصابة 415 شخصا. وقام عدد من النشطاء بإطلاق طائرات ورقية تم إسقاط عدد منها في المناطق الزراعية في الأراضي المحتلة المحاذية للسياج العنصري.

على صعيد آخر، نددت فلسطين بمخطط استيطاني جديد في جنوب مدينة القدس يستهدف عزل قرى وبلدات فلسطينية . وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن إسرائيل شرعت بتنفيذ أعمال توسيع لمستوطنة «هار جيلو» وربطها مع مستوطنة «جيلو» في جنوب القدس وهو ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي بلدة «الولجة» ويعزلها عن محيطها الفلسطيني.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوباً نحو التجمع الاستيطاني المسمى بغوش عتصيون وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس بهدف خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بالقدس الكبرى،مشيرة إلى أن المخطط يتضمن إقامة أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة وإنشاء خط للقطار الخفيف يربط مستوطنات شمال القدس بالمستوطنات الواقعة جنوبها.





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