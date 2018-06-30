أوامر قضائية أميركية باستدعاء متهمين من النظام القطري بالقرصنة

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

أصدرت محكمة كاليفورنيا 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونشر الناشط الأميركي من أصل سوري، محمد سمان، مجموعة من الوثائق التي تكشف صدور أوامر استدعاء قضائية ضد قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وديفيد باول ضابط المخابرات البريطاني السابق ومدير شركة «Global Risk Advisors»، ونيكولاس موزين مالك شركة «STONINGTON STRATEGIES LLC»، وكيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة «Global Risk Advisors» في قطر، إضافة إلى الشركتين الوارد اسمهما سابقاً، على أن يردوا على أمر الاستدعاء خلال 21 يوماً، أو يَصدر ضدهم حكم غيابي.

دعوى قضائية

وأوضح الناشط الأميركي أنه تم تسليم أوامر الاستدعاء القضائية من محكمة كاليفورنيا إلى المتهمين: نيكولاس موزين، وكيفن شالكر، وشركة «STONINGTON STRATEGIES LLC»، وشركة «GLOBAL RISK ADVISORS LLC»، وبانتظار تسليم أوامر الاستدعاء للمتهمين: قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، وديفيد باول.

وكان إليوت برويدي قد رفع دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أميركيين وبريطانيين سابقين شاركوا في «مؤامرة جنائية» بالإنابة عن قطر، لتشويه سمعته بسبب عمله ضد الدوحة، عبر اختراق رسائل بريده الإلكتروني، ما تسبب في إلحاق الأذى بصورته.

وكشفت أوراق الدعوى عن اثنين من المتهمين، هما كيفن تشوكر، وديفيد باول، حيث شاركا في عملية القرصنة، بعد أن استأجرهما محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي الرئيس السابق للاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري للقيام بالأمر.

أدلة واضحة

وقال برويدي خلال بيان سابق له، إن الأدلة واضحة فيما يتعلق بشن قطر حملة ضده لإسكاته، بسبب آرائه السياسية القوية ضد رعايتها الإرهاب. وحقيقة أنه لم يخش الجهر بموقفه من الدوحة.

وحاول رجل الأعمال السوري جوزيف اللحام، أحد وكلاء قطر الذي أعلن أخيراً قطع علاقته بالدوحة في واشنطن، التهرب من تفاصيل اتصالاته ومراسلاته السرية مع الدوحة في الدعوى القضائية لبرويدي، لكن قاضية مقاطعة مانهاتن كاثرين فورست رفضت إعطاءه مهلة أخرى لتقديم المعلومات.

وجاء قرار المحكمة بإلزام اللحام بتقديم الوثائق بعدما بدأت تتكشف أسباب استهداف عملاء قطر لبرويدي المناهض لسياسات قطر، الذي أظهرت وثائقه المسربة عمله مع أعضاء بالكونغرس على مشروع قانون دعم قطر التنظيمات الإرهابية.

وقال السمان، وهو مستشار تخطيط استراتيجي مقيم في واشنطن، إن مشروع قانون منع دعم الإرهاب الذي تقدم به نائب عن فلوريدا يدعى برايان ماست، منتصف العام الماضي، وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب منتصف نوفمبر الماضي، وينص على فرض عقوبات على حركات وأشخاص تدعمهم قطر.

صفعة قوية

كانت قطر قد تلقت صفعة قوية بعد تسارع التحركات داخل الكونغرس الأميركي لسن قانون لمواجهة دعم الدوحة التنظيمات الإرهابية، وألزمت محكمة أميركية أحد عملاء قطر بتقديم وثائق تدين أمراء الدوحة في قضية برويدي.