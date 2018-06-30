مؤتمر بالبحرين يستعرض حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر

المصدر: المنامة - وكالات

ينظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، اليوم السبت، مؤتمراً تحت عنوان «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة» بفندق فورسيزونز بمملكة البحرين.

وينطلق المؤتمر بمشاركة نخبة متميزة من الأكاديميين والباحثين والمؤرخين في المجالات كافة.

ويهدف لتقديم قراءة تاريخية لحكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر، والتعرف على إضافتهم القيمة والعميقة في تلك المنطقة من خلال التركيز على الحراك الاجتماعي والفكري والسياسي والاقتصادي المتقدم والمتطور.

حقب مهمة

كما يهدف المؤتمر إلى التعرف على كيفية نهوض حكام آل خليفة بالمسؤوليات الدولية من أجل حماية التجارة وتأمين الملاحة البحرية، إضافة إلى مسؤولياتهم الداخلية في حفظ المدن ورعاية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على القانون والنظام وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية في جزر البحرين وشبه جزيرة قطر.

كما يتناول المؤتمر بعض الحقب المهمة التي مرت على حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر وانعكاساتها على التاريخ الحديث والمعاصر.