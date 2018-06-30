تركيا: هجوم النظام السوري على درعا يقوّض جهود تسوية النزاع

المصدر: أنقرة- وكالات

نددت تركيا بقوة، أمس، بعمليات القصف الدامية التي يشنها النظام السوري ضد فصائل معارضة في الجنوب، ودعت أنقرة حلفاء دمشق إلى وقف الهجمات التي تقوض جهود تسوية النزاع على حد قولها.

ونددت تركيا بقوة بـ«الهجمات غير الإنسانية للنظام» على محافظة درعا.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي اكسوي «هذه الهجمات تقوض الجهود التي تبذل في إطار عمليتي أستانا وجنيف من أجل الحد من أعمال العنف على الأرض والتوصل إلى حل سياسي للأزمة».

وتشن تركيا منذ يناير عملية «غصن الزيتون» في شمال غربي سوريا ضد المقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.