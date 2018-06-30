بريطانيا: إيران تزعزع استقرار المنطقة

المصدر: لندن ـ وكالات

أكدت سفيرة المملكة المتحدة الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة كارين بيرس خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي ثبوت بأن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المستخدمة من قبل الحوثيين في اليمن قد تم نقلها من إيران.

وشددت بيرس من خلال بيان بثته الخارجية البريطانية على أن انتشار تكنولوجيا الصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقة ويجب وقفه لصالح الاستقرار الإقليمي ولمصلحة السلام والأمن الدولي.

وأوضحت أن الطريق التي تنتهج إيران مصالحها الأمنية في المنطقة هو في كثير من الأحيان مزعزع للاستقرار وفي كثير من الأحيان يشكل تهديداً لجيرانها وتهديداً للآخرين بما في ذلك أوروبا.

ويؤكد محللون أن استعادة الحديدة بالكامل، أكبر ضربة لإيران وميليشياتها في اليمن.

وتلجأ ميليشيا الحوثي حالياً إلى تجنيد المدنيين والضباط السابقين، وإرسالهم إلى جبهات القتال في الساحل الغربي، وتهدد الرافضين منهم بالفصل من أعمالهم.

ويتكبد الحوثيون خسائر كبيرة عدداً وعتاداً يومياً في مختلف الجبهات، بالتزامن مع عزوف كليّ لمعظم السكان الخاضعين لسيطرتها عن الانضمام إلى صفوفها والمشاركة في حربها العبثية.