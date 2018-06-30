الإمارات تشارك في منتدى دولي بشأن منع استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب

المصدر: نيويورك - وام

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب أهمية تعزيز التعاون الدولي ودوره في الحد من استخدام الإنترنت لنشر رسائل التطرف، محذراً من التهديدات الحالية والمستقبلية الناجمة عن استخدام المنظمات الإرهابية والمتطرفة لشبكة الإنترنت.

جاء ذلك خلال منتدى حول «التعاون الدولي لمكافحة ومنع استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب» اشترك في تنظيمه

وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ووفود المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وبيلاروس وأستونيا وكينيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك بالإضافة إلى مشاركة المدير التنفيذي لمركز «هداية» مقصود كروز ونائبه إيفو فينكامب.

وتركزت أعمال المنتدى - الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب - على دور التعاون الدولي وتبادل المعلومات في هذا المجال وسبل مكافحة الإرهاب عن طريق نشر رسائل التسامح من خلال وسائط التواصل الاجتماعي فضلاً عن دور القطاع الخاص وشركات التقنية مثل «تويتر» و«فيسبوك» في مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض التطرف.

وسعى منظمو المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها تعزيز وتطوير الفهم العام للتهديد الذي يشكله استغلال المجموعات الإرهابية للإنترنت وتسليط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال المكافحة بما في ذلك تبادل المعلومات وأيضاً تعزيز جهود المكافحة المبذولة لأعمال استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية .

فضلاً عن تعزيز تبادل أفضل الممارسات والآليات لتقوية الشراكات في هذا المجال بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين والمساعدة في استكشاف الفرص لتطوير استجابة دولية منسقة واستباقية على نحو أفضل في هذه المنطقة وتعزيز فهم دور منصات وسائل الإعلام الاجتماعية لمكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية بما في ذلك فضح الدعاية الإرهابية وتعزيز التسامح في جميع أنحاء العالم.

وأكد سالم الزعابي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الذي ترأس الجلسة الأولى لهذا المنتدى في تصريحات أدلى بها أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في هزيمة الإرهاب على الأرض إلا أن الإرهابيين لا يزالون وبصورة مستمرة يستخدمون الإنترنت للترويج ودعم أفعال العنف ونشر أيديولوجيات التطرف وتدريب وتجنيد المقاتلين والتمويل والتخطيط لشن الهجمات.

وأشار إلى أن هذا المنتدى أكد دور الحكومات وشركات القطاع الخاص في مجابهة رسائل الكراهية التي تبثها الجماعات الإرهابية بواسطة وسائط التواصل الاجتماعي.

وقال: «يتمثل دور الحكومات وشركات الاتصال في نشر رسائل التوعية للوقاية من خطر الإرهاب وبيان هذا النوع من التهديد وتأثيره على المجتمع، فالجماعات الإرهابية تستغل هذه الوسائط للتجنيد وبث الكراهية بين أفراد المجتمع».

وتؤكد استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت عام 2006 والتي تم تحديثها هذا الشهر أهمية معالجة مسألة استخدام الإنترنت بواسطة المجموعات الإرهابية من خلال التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية والدول الأعضاء والقطاع الخاص، وتتطرق أيضاً إلى أدوات التواصل والمعلومات باعتبارها وسائل فعالة لمكافحة الإرهاب ونشر التسامح والحوار من خلال منصات شبكات التواصل الاجتماعي.