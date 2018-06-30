إشادات دولية بإنجازات الإمارات في حقوق الإنسان

المصدر: جنيف - وكالات

أشادت دول وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بحجم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات ودعمها للوسطية والاعتدال عبر خطاب ديني وسطي. كما أشادت بتعزيز حقوق المرأة والطفل واللاجئين وحقوق العمالة الأجنبية والاستقرار والتنمية والعمل والإغاثة الإنسانية، في العديد من الدول حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً.

جاء ذلك في الجلسة النهائية للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثالثة التي عقدت، أمس، بالمجلس في جنيف. وتطرق الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الأفريقية في كلمة التعقيب للمنظمات الحقوقية «غير الحكومية»، إلى شكر وفد الإمارات المشارك والإشادة الحقوقية الدولية بالتقرير الوطني وبالإنجازات، في العديد من المجالات مثل الأسرة وحرية المرأة ومشاركاتها في النهضة الاقتصادية والعلمية وفي العمل السياسي ودعم الشباب وحرية الرأي والابتكار وغيرها واحترام الإمارات للاتفاقيات والتعهدات الدولية. وأثنى على ما حققته المرأة في الإمارات وبالخطوات العملاقة التي خطتها في هذا المجال وضربت أمثلة حية عن مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية والسياسية.