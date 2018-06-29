شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

المصدر: وام

استشهد فلسطينيان بينهما فتى يبلغ من العمر نحو 13 عاما فيما أصيب المئات بجراح مختلفة بينهم 3 في حالة الخطر جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ان الاحتلال الاسرائيلي قتل بالرصاص مساء الجمعة فلسطينيين هما محمد الحمايدة 25 عاما من رفح وفتى 13 عاما لم تعرف هويته بعد فيما اصيب المئات بينهم 133 اصابة حولت للمستشفيات ومنها 177 تمت معالجتها ميدانيا .

وبدأ المتظاهرون بالتوافد الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الرابعة عشر من مسيرات العودة تحت عنوان "من غزة الى الضفة دم واحد ومصير مشرك".

واشعل المتظاهرون عشرات الاطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بينما قابلت قوات الاحتلال المتظاهرين شرق خزاعة شرق خان يونس بإطلاق النار.