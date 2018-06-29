ينظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" يوم غدٍ السبت مؤتمراً تحت عنوان "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" وذلك بقاعة البحرين في فندق الفورسيزونز بمملكة البحرين، ويعقد المؤتمر بمشاركة نخبة متميزة من الأكاديميين والباحثين والمؤرخين.

حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر .. التاريخ والسيادةhttps://t.co/P47YlUJAZP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZK3teGYtgl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

ويهدف المؤتمر إلى تقديم قراءة تاريخية لحكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر والتعرف على إضافتهم القيمة والعميقة في تلك المنطقة من خلال التركيز على الحراك الاجتماعي والفكري والسياسي والاقتصادي المتقدم والمتطور، وكيف نهض حكام آل خليفة بالمسؤوليات الدولية من أجل حماية التجارة وتأمين الملاحة البحرية، إضافة إلى مسؤولياتهم الداخلية في حفظ المدن ورعاية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على القانون والنظام وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية في جزر البحرين وشبه جزيرة قطر.

كما يتناول المؤتمر بعض الحقب المهمة التي مرت على حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر وانعكاساتها على التاريخ الحديث والمعاصر. ‎ ‏