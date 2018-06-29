الإمارات تلقي كلمة المجموعة العربية أمام مجلس حقوق الإنسان

المصدر: جنيف - وام

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة المجموعة العربية أمام الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

لكون الإمارات تترأس حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية في جنيف، وذلك في إطار النقاش العام حول تقريري الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

ورحّبت المجموعة العربية بأعضاء الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات الوطنية، وغيرها من مؤسسات الأعمال بعد الاطلاع على تقريري الفريق العامل.

كما عبّرت المجموعة العربية عن الأسف لغياب الإشارة في أي من تقريري الفريق العامل إلى التقرير الذي أعده المفوض السامي بشأن إنتاج قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير 2018.

حيث كانت المجموعة العربية تأمل بأن يجدّد الفريق العامل عدم قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي، خاصة أن الفريق كان شريكاً أساسياً في التقرير الذي أعده المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأثنت المجموعة العربية على جهود الفريق العامل وحثته على مواصلة عمله بشأن التوعية بالمبادئ التوجيهية، وبلورة وتطوير الآليات غير القضائية بصفتها آليات مكملة وداعمة للمؤسسات القضائية، مثمنةً في هذا الصدد دعوة الفريق العامل إلى إدماج المبادئ المذكورة في جدول أجندة الأمم المتحدة لعام 2030.