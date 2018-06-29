هادي يوجه بعودة المسؤولين إلى المناطق المحررة

المصدر: عدن - وكالات

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعودة كل المسؤولين في الحكومة إلى المحافظات المحررة وتلمس احتياجات المواطنين، وأبلغ رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر التوجيهات الرئاسية للوزراء، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال رئيس الوزراء، إن جماعة الحوثي حولت ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية. وأكد بن دغر أن بقاء الحوثي في الحديدة ومينائها يشكل خطراً حقيقياً على الأمنين الإقليمي والدولي، ويضاعف من معاناة اليمنيين، ويعيق وصول المساعدات الإغاثية، مشيراً إلى أن استعادتها أصبح أمراً حتمياً، وأشار إلى أن جماعة الحوثي لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي تخضع لسيطرتها.