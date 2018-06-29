وقفة احتجاجية في باريس تطالب الميليشيا بإخلاء الحديدة

المصدر: باريس- وكالات

طالب ناشطون في وقفة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية باريس، المجتمع الدولي إلى تبني برنامج عاجل لإنقاذ اليمن من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

ودعا المتظاهرون في الوقفة المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الإيرانية لإخلاء مدينة الحديدة من مسلحيها وتسليمها للشرعية بما يحفظ سلامة وحياة المدنيين.

وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمها مركز «حقي» للحقوق والحريات، الميليشيا مسؤولية ما يترتب على وضع المدنيين دروعاً بشرية وعلى التمركز بآلياتهم العسكرية في أحياء مكتظة بالسكان، مؤكدين عزم منظمات محلية ووطنية على ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.وحمل المتضامنون لافتات تبين حجم مأساة اليمن، وتطالب الميليشيا بوقف جرائمها بحق المدنيين وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216.