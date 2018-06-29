مسؤول أممي يشيد بمشاريع الإمارات الإنسانية في اليمن

المصدر: عدن - وام

التقت قيادة قوات التحالف العربي بحضور المهندس سعيد آل علي مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن بيتر دنرنين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب الأمن والسلامة في نيويورك والوفد المرافق له الذي يزور عدن حالياً.

وتم خلال اللقاء استعراض الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز بمناسبة عام زايد.

وقدم مدير الهلال الأحمر الإماراتي شرحاً عن مجمل الأنشطة والمشاريع والأعمال الخيرية التي نفذتها الهيئة منذ بداية العام 2018 عام زايد بشكل مفصل عن كل مرحلة من مراحل الأنشطة.

واستعرض آل علي أمام ممثلي الأمم المتحدة بعض أعمال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومنها مشاريع حفر آبار المياه في المناطق الأشد تضرراً وأهمها بئر القبيطة في محافظة لحج إضافة إلى توفير مضخات المياه لعدن وإعادة تأهيل عدد من المدارس في المحافظات المحررة وإغاثة النازحين بالسلل الغذائية.

واطلع الوفد الأممي على تفاصيل مشروع المحطة الكهربائية التي من المتوقع إطلاقها وتشغيلها في عدن بقدرة 120 ميجا واط بكلفة تجاوزت المئة مليون دولار على نفقة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في التخفيف من انقطاعات التيار الكهربائي في المدينة.

وتطرق مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى مجمل الفعاليات والاحتفالات والمناسبات التي أقامتها ونظمتها الهيئة ومنها احتفال يوم الأم ويوم الشعر العالمي ويوم متلازمة داون وغيرها الكثير.

وأكد أن فريق الهلال الأحمر الإماراتي وزع ثلاثين ألف سلة غذائية للمحتاجين والمتضررين في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إضافة إلى إقامة إفطار صائم جماعي خلال شهر رمضان لـ 75 ألفاً و888 شخصاً في المحافظات الخمس.

من جانبه أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب الأمن والسلامة في نيويورك بالجهود التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمساعدة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه، معرباً عن تقديره للمشاريع الضخمة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة وخاصة خلال عام زايد 2018.

ودعا بيتر إلى التنسيق مع قيادة قوات التحالف العربي في عدن حول تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المحافظات المحررة كافة. وفي الختام كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الوفد الأممي بدرع الأخوة والوفاء في عام زايد 2018.