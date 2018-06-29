استشهاد فتى فلسطيني بقصف الاحتلال شرقي رفح

المصدر: الأراضي المحتلة - البيان

استشهد ظهر أمس فتى فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها فجراً جراء قصف مدفعي إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

فيما اعتقلت قوّات الاحتلال 13 مواطناً في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأعلن أمس استشهاد الفتى عبدالفتاح مصطفى محمد أبوعزوم (17 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها فجراً، بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين شرقي مدينة رفح.

شظايا قذيفة

وقال مصدر في مستشفى أبويوسف النجار برفح إن الفتى أبوعزوم أصيب بشظايا قذيفة مدفعية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى وحالته خطيرة جداً استشهد على إثرها، فيما لا يزال أحد الجرحى يتلقى العلاج في المستشفى وحالته فوق المتوسطة جراء إصابته بشظايا في جسده.

وكانت الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة مدفعية صوب مجموعة من المواطنين قرب السياج الأمني بمحيط بوابة «المطبّق» شرقي رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أبوعزوم بجراح خطيرة إضافة لإصابة شاب آخر.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 13 مواطناً في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في نابلس، واعتقلت الناشط الأسير المحرر وائل الفقيه بعد مداهمة منزله وتفتيشه بمنطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي، والأسير المحرر محمد صبيح طبنجة والشاب مهدي محمد شاهين

كما اعتقلت اسيرين محررين م ث بعد مداهمة منزله ببلدة مادما جنوب نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، واعتقلت 4 شبان كما استدعت فتاة بمخيم الأمعري وسط المدينة.

من جهة اخرى قالت مصادر محلية إن قوة عسكرية اقتحمت قرية بيت ريما شمال غربي المدينة واعتقلت 3 شبان وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.

هدم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس منزلين مكونين من طابقين طور البناء جنوب قرية جلجولية بالمثلث الجنوبي في الداخل الفلسطيني المحتل، بدعوى عدم الترخيص.

وقالت مصادر أمنية إن آليات الهدم اقتحمت معززة بسيارات الشرطة، القريبة من مدخل شارع «6» وحاصرتها، ثم هدمت منزلين يعودان لعائلة الحريري في طور البناء دون سابق إنذار.

واشتبكت عناصر شرطة الاحتلال مع مواطنين حاولوا التصدي لعملية الهدم المفاجئة، واعتقلت عددًا منهم.

وتمارس إسرائيل سياسة الهدم التي يقابلها منع منح تراخيص للمواطنين الفلسطينيين في بلدات الأراضي المحتلة عام 48، وذلك لضمان استمرار عمليات الهدم والملاحقة لهم بزعم عدم الحصول

عليها. الأراضي المحتلة- البيان

خدمات

أكّد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة أن المفوّض العام لـ«أونروا» بيير كرينبول لم يتخذ أي قرارات بشأن تقليص الخدمات المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين.

وشدّد أبو حسنة على أن «أونروا» ستواصل جهودها مع المانحين لسد العجز المالي الذي تعاني منه.

وتابع «قلنا منذ بداية يناير الماضي بأن هنالك مخاطر كبيرة (لنقص التمويل)، لقد كنا إيجابيين بالطريقة التي استطعنا بها حماية الرواتب والخدمات في الشهور الستة الماضية ولكن لا زال لدينا عجز كبير».

وجاءت تصريحات أبو حسنة ردًا على تصريحات أدلى بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف حذّر فيها من تقليص «الأونروا» لخدماتها ومساعداتها وتأخير صرف رواتب موظفيها عن شهر يوليو المقبل. غزة- البيان