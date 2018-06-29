مصر: عباس كامل رئيساً للمخابرات العامة

المصدر: القاهرة - البيان

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، أداء القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل، اليمين الدستورية، رسميًا، رئيسًا للمخابرات العامة.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفيرة بسام راضي، بأن السيسي شهد كذلك أداء حلف اليمين لناصر فهمي نائباً لرئيس المخابرات العامة.

وعقد السيسي اجتماعاً عقب ذلك مع رئيس المخابرات العامة ونائبه، وجه خلاله بمواصلة العمل باجتهادٍ وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها.

وأشاد الرئيس المصري بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، في ضوء التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وفي سياق آخر، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة فريال حميدة قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة.

كما شهد عقب ذلك أداء حلف اليمين للسيدة المستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي، رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، والتي عقد اجتماعًا معها بعد أداء اليمين، عبر خلاله عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات للنهوض بالدولة، وأشاد في هذا الإطار بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري، مؤكداً الدور المهم الذي يقوم به القضاء لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وإعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير الوطن.

إلى ذلك، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان رسمي لها أمس عن مصرع ستة عناصر إرهابية منتمية إلى حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأفادت الداخلية، بأنه استكمالًا لجهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018 وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة حسم (الجناح المُسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) في تنفيذ الحادث تم مداهمة وكر اختبائهم بمحافظة البحيرة ما أسفر عن مصرع ستة منهم .

كما أسفرت عمليات تتبع باقي عناصر البؤرة عن اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط وكراً لاختبائهم حيث تم مداهمتها وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم مما أسفر عن مصرع عدد 6 عناصر وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية، 2 طبنجة، عبوة ناسفة). كما نجحت الجهود في ضبط القيادي الإخواني بحركة حسم الإرهابية باسم محمد إبراهيم جاد، والذي تولى تدبير السيارة المستخدمة في الحادث.