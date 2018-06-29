الجيش الليبي يحرر درنة بالكامل

المصدر: بنغازي - وكالات

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر سيطرة الجيش على مدينة درنة الساحلية بالكامل، في أعقاب تمكّنه مساء أمس من تحرير منطقة البلاد وسط المدينة، وبذلك تصبح المدينة بكاملها في قبضته .

وبدأ الجيش الوطني، قبل أسابيع، عملياته في المدينة الساحلية شرقي البلاد، لطرد المجموعات الإرهابية منها. والاثنين الماضي، اقتحمت قوات الجيش الوطني آخر معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حي «المغار»، وباتت المدينة على عتبة التحرير بعد نحو 5 سنوات من سيطرة الإرهابيين عليها.

ووسّع التنظيم الإرهابي نفوذه في درنة، مستغلاً تردّي الأوضاع الأمنية والارتباك السياسي الذي تمرّ به البلاد. وخلال العمليات الأخيرة، أعلن الجيش مقتل زعيم القاعدة في المدينة عطية الشاعري خلال الاشتباكات، ما شكّل ضربة قاضية للتنظيم.