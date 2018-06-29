السيسي: مصر تدعم المبادرات الدولية لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

المصدر: القاهرة - وام

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم مصر الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وشدد الرئيس السيسي، على موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

مشيراً إلى أهمية بذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، والسفير الفرنسي لدى مصر.

من جهة ثانية تلقى السيسي اتصالا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وجرى خلال الاتصال تأكيد ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية، في ضوء الأزمات التي يعانيها عدد من دول المنطقة، والتحديات المتزايدة التي تهدد أمن الشعوب العربية واستقرارها.