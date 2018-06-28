قرقاش: الإمارات فندت المزاعم القطرية بالأدلة والأرقام

المصدر: البيان الالكتروني

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن مرافعة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية كانت قوية وفندت المزاعم القطرية،وبينت كل ذلك بالأدلة والأرقام.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة فى مظلوميتها وفى استجدائها للتعاطف، موقف ضعيف لم تستطع الدوحه دعمه بالادلة والأرقام. فعلا حبل الكذب قصير.

وبين معاليه " جاءت مرافعة الامارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية و فندت المزاعم القطرية بالأرقام و بينت زيفها وضعف أسانيدها و أدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته".

وأشار إلى أن " مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذبت و بالأدلة ادعاءات المظلومية وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعه إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب و المسؤولية الإنسانية".

وتابع " بالأدلة والأرقام وضح الفريق القانوني للامارات حرص الدولة على القطري في التعليم و التطبيب والتجارة والإستثمار حتى بعد الأزمة، الحكومة القطرية تسعى الى افتعال مظلومية انسانية لا تتسق مع الواقع".

وأوضح " القرارات السيادية التي اتخذتها الامارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة الْيَوْمَ بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت على نفسها".

وختم "اطلعت محكمة العدل الدولية على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنون يتعالجون و رخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصير.

الإمارات تقدم أدلتها ودفوعاتها إلى "العدل الدولية" بشأن الشكوى القطرية